Ревнивый житель Тамбовщины убил жену, оставив четырех детей без матери

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-07T17:12:02+03:00

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В Моршанске на днях в одном из домов нашли тело 34-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан ее 28-летний гражданский муж. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Установлено, что утром, 5 октября, подозреваемый во время ссоры с гражданской супругой на почве ревности ударил ее несколько раз ножом, а затем избил. После этого он сам вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть женщины, причиной которой стала тяжелая травма головы. Погибшая была многодетной мамой, и у нее осталось четверо несовершеннолетних детей.

- К настоящему времени судом уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU