В загоревшемся гараже погиб 19-летний тамбовчанин

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-07T15:16:42+03:00

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В Тамбовской области произошел пожар, в котором погиб 19-летний молодой человек. Возгорание зафиксировали 6 октября в 9 часов 30 минут в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского района. Огонь охватил гараж. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, в результате трагедии погиб сын хозяев дома. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок сигареты.

- По данному факту следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области начали процессуальную проверку, - рассказали в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU