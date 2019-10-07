В загоревшемся гараже погиб 19-летний тамбовчанин
Пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты
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В Тамбовской области произошел пожар, в котором погиб 19-летний молодой человек. Возгорание зафиксировали 6 октября в 9 часов 30 минут в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского района. Огонь охватил гараж. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, в результате трагедии погиб сын хозяев дома. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок сигареты.
- По данному факту следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области начали процессуальную проверку, - рассказали в СУ СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU