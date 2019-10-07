Тамбовские баскетболисты отправляются на чемпионат России

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-07T16:29:03+03:00

Болельщиков ждут сюрпризы в составе команд и условиях чемпионата

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12-13 октября БК «Тамбов» проведет домашние игры с БК «Русичи» из Курска. Так стартует чемпионат России по баскетболу среди мужских команд СуперЛиги второго дивизиона сезона 2019-2020.

Состав тренерского штаба и состав игроков тамбовчан претерпел изменения. Тренерский штаб в этом сезоне возглавил Олег Игумнов, вторым тренером стал Александр Колябин. В составе игроков 6 новичков.

За тамбовчан будут выступать Антон Агеев - игрок команды первого дивизиона, Андрей Климов из магнитогорского «Динамо», Владимир Лидяев из команды «Купол-родники» (Ижевск), Дмитрий Нечаев из черкесского «Эльбруса», рязанский баскетболист Алексей Пасечник и Владимир Чичайкин из магнитогорского «Динамо». Уровень игроков устраивает тренерский штаб.

- Изменения коснулись и регламента проведения чемпионата. Все команды поделены на две подгруппы, по итогам игр в каждой определятся участники серии плей-офф, - рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Фото Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU