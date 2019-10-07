Для тамбовских осужденных открыли тренажерный зал

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-07T16:50:47+03:00

К занятиям осужденные допускаются только с разрешения медработника Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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В исправительной колонии № 4, которая расположена в Сосновском районе, официально открыли новый тренажерный зал для осужденных. По случаю этого события там устроили соревнования по кроссфиту. Программа включила в себя становую тягу, берпи, подтягивания, махи гирей, трастеры и т.д. Свою силу и выносливость обитатели колонии показывали на время.

В оформлении тренажерного зала приняли участие сами осужденные. Они расписали стены и нарисовали тематические картины. Помещение оборудовано различными тренажерами и снарядами. Занятия там проходят по расписанию.

- В настоящее время спортивный зал набирает популярность. Одни поддерживают себя в спортивной форме, другие занимаются спортом профессионально. В любом случае, к физическим нагрузкам осужденных допускают только с разрешения медицинских работников, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU