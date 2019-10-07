В Жердевке появился памятник ликвидаторам чернобыльской аварии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-07T16:12:30+03:00

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В Жердевке открыт памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Место было выбрано не случайно – именно с местного железнодорожного вокзала 44 жердевца отправились на помощь Чернобылю.

Открытие состоялось во многом благодаря Союзу «ЧЕРНОБЫЛЬ» и его руководителю в Жердевском районе Николаю Гаврилову. Впервые мысль о создании мемориала появилась 3 года назад. Разработчиком памятника стал тамбовский скульптор Виктор Остриков, изготовил его скульптор Александр Челноков.

- Монтаж и установка сооружения обошлись в 170 тысяч рублей. Это средства городского бюджета и пожертвования жердевских меценатов – фермеров и предпринимателей, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Фото Тамбовскаая областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU