На Тамбовщине врачи вели приём пациентов в опасном для жизни здании
Прокуратура Сосновского района выявила нарушения в деятельности местной ЦРБ.
Во время проверки установили, что план проведения профилактических осмотров за 8 месяцев 2019 г. здесь не выполнен: от запланированных 4342 человек осмотрено 2870, то есть 67,6%.
Кабинет для паллиативной медицинской помощи в поликлинике не выделен. Обязанности этого врача возложены на участкового терапевта.
Не соблюдаются сроки адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Отделение скорой медицинской помощи не укомплектовано медицинским персоналом.
В больнице отсутствует антирабическая вакцина; три кабинета врачей-педиатров не имеют портативного пульсоксиметра (прибора для измерения уровня кислорода в крови).
В ЦРБ отсутствуют локальные акты о порядке посещения больных родственниками, на информационном стенде нет памяток о правах и обязанностях пациентов.
Здание ФАПа в с.Кулеватово, в котором также оказывается медпомощь, находится в плохом состоянии. Согласно техническому заключению от 2017 года, дальнейшая безопасная эксплуатация этого здания не допускается, так как оно представляет опасность для жизни и здоровья людей. Однако, несмотря на это, до сих пор администрация Сосновской ЦРБ не приняла мер для того, чтобы Кулеватовским ФАПом медицинская помощь населению оказывалась в каком-либо другом помещении.
- Для устранения указанных и других выявленных нарушений законодательства прокуратура района внесла представление главному врачу больницы, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.
ИСТОЧНИК KP.RU