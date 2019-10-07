На Тамбовщине врачи вели приём пациентов в опасном для жизни здании

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-07T15:31:30+03:00

Заключение о плохом состоянии ФАПа сделали ещё в 2017 году

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Прокуратура Сосновского района выявила нарушения в деятельности местной ЦРБ.

Во время проверки установили, что план проведения профилактических осмотров за 8 месяцев 2019 г. здесь не выполнен: от запланированных 4342 человек осмотрено 2870, то есть 67,6%.

Кабинет для паллиативной медицинской помощи в поликлинике не выделен. Обязанности этого врача возложены на участкового терапевта.

Не соблюдаются сроки адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отделение скорой медицинской помощи не укомплектовано медицинским персоналом.

В больнице отсутствует антирабическая вакцина; три кабинета врачей-педиатров не имеют портативного пульсоксиметра (прибора для измерения уровня кислорода в крови).

В ЦРБ отсутствуют локальные акты о порядке посещения больных родственниками, на информационном стенде нет памяток о правах и обязанностях пациентов.

Здание ФАПа в с.Кулеватово, в котором также оказывается медпомощь, находится в плохом состоянии. Согласно техническому заключению от 2017 года, дальнейшая безопасная эксплуатация этого здания не допускается, так как оно представляет опасность для жизни и здоровья людей. Однако, несмотря на это, до сих пор администрация Сосновской ЦРБ не приняла мер для того, чтобы Кулеватовским ФАПом медицинская помощь населению оказывалась в каком-либо другом помещении.

- Для устранения указанных и других выявленных нарушений законодательства прокуратура района внесла представление главному врачу больницы, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU