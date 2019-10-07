В Тамбове водитель автобуса обматерил пассажира
Прокуратура Советского района возбудила в отношении водителя автобуса административное дело за оскорбление пассажира. Мужчина зашёл на остановке в городской автобус и сделал замечание курящему за рулем водителю. В ответ на это сотрудник транспортного предприятия разразился нецензурной бранью.
Все это происходило в присутствии свидетелей, находящихся как в салоне автобуса, так и на остановке. Происходящее оскорбленный тамбовчанин снял на камеру телефона.
По жалобе пассажира, в отношении 32-летнего водителя вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
- Материалы об административном правонарушении направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Советского района.
ИСТОЧНИК KP.RU