В Тамбове водитель автобуса обматерил пассажира

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-07T14:42:07+03:00

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Прокуратура Советского района возбудила в отношении водителя автобуса административное дело за оскорбление пассажира. Мужчина зашёл на остановке в городской автобус и сделал замечание курящему за рулем водителю. В ответ на это сотрудник транспортного предприятия разразился нецензурной бранью.

Все это происходило в присутствии свидетелей, находящихся как в салоне автобуса, так и на остановке. Происходящее оскорбленный тамбовчанин снял на камеру телефона.

По жалобе пассажира, в отношении 32-летнего водителя вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

- Материалы об административном правонарушении направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU