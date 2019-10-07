В Котовске начали подготовку юных экологов
Юные жители Котовска теперь могут изучать явления природы при помощи собственной метеостанции. Оборудование закупил для своих воспитанников детский сад № 14 "Красная шапочка".
- Во время прогулок воспитатели и педагоги Дома детского творчества рассказывают ребятам о природных и погодных явлениях, учат их самостоятельно определять силу и направление ветра, температуру окружающей среды, влажность воздуха, уровень осадков и так далее, - рассказали в администрации города Котовска.
Стоимость оборудования составила 275 тысяч рублей. Средства получены из областного бюджета.
Кроме того, в здании сейчас идет подготовка кабинета дополнительного образования, который планируется оборудовать для проведения экспериментов и экологических игр.
Фото пресс-службы администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU