На Тамбовщине пьяный дебошир "разнес" беседку и скамейки на пляже

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-07T13:33:53+03:00

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Прокуратура Мордовского района обратилась в суд с заявлением о взыскании денег с местного жителя, осужденного за вандализм. Майским днем, будучи в состоянии алкогольного опьянения на общественном пляже «Нептун» р.п.Новопокровка, 22-летний тамбовчанин пнул по спинке скамьи пляжной беседки, оторвав при этом два деревянных бруса. Затем ударил ногой по спинке другой лавочки, отломив часть бруса и повредив его крепление. После этого мужчина перевернул пляжную беседку на бок. Не останавливаясь на этом, он повредил скамью второй беседки, вырвал лежак, отломив у него металлическую ножку, ударом ноги деформировал металлическую стену кабины для переодевания. Пляжное оборудование пришло в непригодное состояние для общественного использования.

- Поскольку мужчина не возместил причинённый ущерб, прокуратура обратилась в суд о принудительном взыскании в бюджет органов местного самоуправления. - сообщает региональная прокуратура. - Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

Тамбовчанин уже осуждён по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм), его приговорили к 220 часам обязательных работ, если суд удовлетворит требования прокуратуры, ему придется компенсировать еще и причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU