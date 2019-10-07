Тамбовские полицейские задержали дачных воров

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-07T15:01:17+03:00

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В дежурную часть мичуринской полиции 4 октября поступило сообщение о краже из дачного дома, который находится в селе Ранино. Стражи порядка приехали на место происшествия и опросили хозяина жилища. По словам мужчины, накануне он пришел к себе на дачу и увидел взломанный замок. Зайдя в подвал дома, он не досчитался шести металлических труб, четырех рулонов сетки-рабицы, электродвигателя, сварочного аппарата и конденсатора.

Полицейские установили личности предполагаемых воров и задержали их. Ими оказались два местных жителя 30 и 39 лет. Мужчины признались, что это они обокрали дачный дом, взломав замок на двери подвального помещения. Ранее они уже совершали мелкие хищения по сговору и состояли на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновным штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Полиция просит граждан позаботиться о безопасности собственного имущества и вывезти с дачных участков ценные вещи до начала следующего сезона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU