2019-10-07T15:01:17+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали дачных воров

Добычей мужчин стали стройматериалы и инструменты
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть мичуринской полиции 4 октября поступило сообщение о краже из дачного дома, который находится в селе Ранино. Стражи порядка приехали на место происшествия и опросили хозяина жилища. По словам мужчины, накануне он пришел к себе на дачу и увидел взломанный замок. Зайдя в подвал дома, он не досчитался шести металлических труб, четырех рулонов сетки-рабицы, электродвигателя, сварочного аппарата и конденсатора.

Полицейские установили личности предполагаемых воров и задержали их. Ими оказались два местных жителя 30 и 39 лет. Мужчины признались, что это они обокрали дачный дом, взломав замок на двери подвального помещения. Ранее они уже совершали мелкие хищения по сговору и состояли на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновным штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Полиция просит граждан позаботиться о безопасности собственного имущества и вывезти с дачных участков ценные вещи до начала следующего сезона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине врачи вели приём пациентов в опасном для жизни здании
В загоревшемся гараже погиб 19-летний тамбовчанин
Сбербанк упрощает получение ипотеки
В Тамбове водитель автобуса обматерил пассажира
В Котовске начали подготовку юных экологов
На Тамбовщине пьяный дебошир "разнес" беседку и скамейки на пляже
Тамбов вошел в число российских городов с самыми низкими зарплатами
Тамбовчанку пыталась обмануть бывшая невестка: женщина просила денег на несуществующего ребенка
В Мичуринске открыли мемориальную доску династии художников
Тамбовчанин попался на выращивании конопли
Два пешехода пострадали при наезде авто в Тамбове
Тамбовский предприниматель не хотел отдавать полумиллионный долг
Возможности в «цифре»: как идет стройка «умных» городов
На Тамбовщине под машину попали лошадь с наездником
Тамбовчане выбирают народного участкового
Тамбовский молодежный театр открыл юбилейный сезон
В Тамбовской области зеки сделали 150 мусорных контейнеров для регоператора по вывозу ТБО
Ремонт трех плотин на водоемах Тамбовской области закончат до конца года
В Тамбовской области снова вынесли на обсуждение терсхему по обращению с отходами
В Тамбове не отапливаются 9% жилых домов
Тамбовчанина задержали при попытке кражи 300 килограммов яблок
Стали известны подробности проведения Покровской ярмарки в Тамбове
Жительница Тамбовской области зарегистрировала у себя женщину-нелегала