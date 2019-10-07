2019-10-07T12:30:43+03:00
Происшествия

Тамбовчанку пыталась обмануть бывшая невестка: женщина просила денег на несуществующего ребенка

Мошенница требовала финансовой помощи в "ожидании" малыша от её сына
Магдалина Кочнева
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В Сосновском районе мировой суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 38-летней жительницы Рязанской области. Женщина год состояла в официальном браке с мужчиной из Сосновского района и жила в доме его родителей. После развода она уехала на родину.

Через некоторое время женщина позвонила бывшей свекрови и сказала, что якобы ждет от экс-супруга ребенка. Она попросила перевести немного денег для покупки вещей малышу. Тамбовчанка скинула ей на карту сначала 2 тысячи, затем 2900 и 1000 рублей. Позже женщина сообщила о рождении ребенка, после чего "бабушка" потребовала от бывшей снохи показать ей свидетельство о рождении внука.

Однако мошенница не растерялась. В интернете она изготовила поддельное свидетельство и отправила его копию «бабушке», после получения которой та еще несколько раз пересылала деньги на содержание внука.

На неоднократные просьбы экс-свекрови во время телефонных разговоров дать послушать детский голос, мошенница всякий раз придумывала различные отговорки. Засомневавшись в правдивости слов бывшей невестки, женщина обратилась в полицию.

Жительницу Рязанской области обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

- В связи с тем, что обвиняемая полностью возместила потерпевшей причиненный вред, от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, - рассказали в региональной прокуратуре. - Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей и прекратил в отношении ее бывшей родственницы уголовное дело за примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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