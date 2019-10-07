2019-10-07T13:00:43+03:00
Общество

Тамбов вошел в число российских городов с самыми низкими зарплатами

Областной центр оказался почти в самом конце рейтинга
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбов занял 87 строчку из 100 возможных в рейтинге городов России по величине зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг. Эксперты подсчитали, что средняя чистая зарплата тамбовчан в первом полугодии 2019 года составила 28 500 тысяч рублей. На эти деньги житель областного центра может позволить себе 1,69 потребительского набора.

- Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в т. ч. деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объём потребления определён, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата). В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России, - объясняют аналитики.

В тройке лидеров оказались Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Там люди получают от 88 до 96 тысяч тысяч рублей в среднем. Аутсайдерами стали Элиста, Черкесск и Шахты с зарплатами в 26-27 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с Тамбовом дела у его соседей обстоят немного получше. Так, например, Липецк со средней зарплатой в 37,1 тысячу рублей занял 39 строчку рейтинга, Рязань с 35,2 тысячами рублей – 51 место, Воронеж с 35 тысячами рублей - на 55 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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