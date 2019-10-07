В Мичуринске открыли мемориальную доску династии художников

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-07T12:02:19+03:00

Оба художника были выдающимися педагогами Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Аркадий и Василий Платицины стояли у истоков первой художественной школы города

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В Мичуринске открыта мемориальная доска талантливым местным художникам - отцу и сыну, Аркадию Васильевичу и Василию Аркадьевичу Платициным.

Аркадий Васильевич Платицин, член Союза художников СССР, ветеран Великой Отчественной войны и Почетный гражданин города Мичуринска, основал в городе первую художественную школу имени Александра Герасимова.

Среди учеников Аркадия Платицина народный художник России Виталий Попов, портретист Валентин Хабаров, заслуженный художник России Владимир Сизов и многие другие.

Василий Аркадьевич Платицин являлся членом Союза художников СССР и имел звание Заслуженного учителя России. С 1983 года он продолжил дело своего отца и возглавлял детскую художественную школу.

- Сегодня работы Аркадия Васильевича хранятся в Тамбовской областной картинной галерее, в Тамбовском и Мичуринском краеведческих музеях, Музее-усадьбе Герасимова, а работы Василия Аркадьевича в частных коллекциях Норвегии, Франции, Англии, США, Болгарии, Японии, Италии, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU