В Мичуринске открыли мемориальную доску династии художников
В Мичуринске открыта мемориальная доска талантливым местным художникам - отцу и сыну, Аркадию Васильевичу и Василию Аркадьевичу Платициным.
Аркадий Васильевич Платицин, член Союза художников СССР, ветеран Великой Отчественной войны и Почетный гражданин города Мичуринска, основал в городе первую художественную школу имени Александра Герасимова.
Среди учеников Аркадия Платицина народный художник России Виталий Попов, портретист Валентин Хабаров, заслуженный художник России Владимир Сизов и многие другие.
Василий Аркадьевич Платицин являлся членом Союза художников СССР и имел звание Заслуженного учителя России. С 1983 года он продолжил дело своего отца и возглавлял детскую художественную школу.
- Сегодня работы Аркадия Васильевича хранятся в Тамбовской областной картинной галерее, в Тамбовском и Мичуринском краеведческих музеях, Музее-усадьбе Герасимова, а работы Василия Аркадьевича в частных коллекциях Норвегии, Франции, Англии, США, Болгарии, Японии, Италии, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU