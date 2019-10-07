2019-10-07T11:22:59+03:00
Происшествия

Два пешехода пострадали при наезде авто в Тамбове

В больнице оказались двое мужчин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пешеходы получили травмыПешеходы получили травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на минувших выходных произошли две аварии, в которых пострадали пешеходы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, 5 октября примерно в 22 часа 54 минуты на улице Магистральной в районе дома №37 «Д» города Тамбова 39-летний водитель автомобиля «Hyundai H-1» наехал на 37-летнего мужчину, который двигался по проезжей части во встречном с автомобилем направлении.

- В результате аварии пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в региональном УГИБДД.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло 6 октября примерно в 3 часа 29 минут на улице Мичуринской в районе дома №46 города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 75-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Пенсионера отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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