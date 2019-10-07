2019-10-07T11:48:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанин попался на выращивании конопли

Мужчина выращивал наркосодержащие растения на своём участке
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Всего изъято 28 растенийВсего изъято 28 растений
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Житель Первомайского района привлекается к уголовной ответственности за культивирование конопли. В июне сотрудники установили, что 45-летний тамбовчанин выращивает коноплю на своем приусадебном участке. Полицейские изъяли 28 наркосодержащих растений и уничтожили их, мужчину опросили.

В рамках расследования полицейские собрали показания свидетелей и улики, которые подтвердили противоправную деятельность тамбовчанина. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру для утверждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

- Окончательное решение о виновности мужчины вынесет суд. - сообщают в региональном УМВД. - Тамбовчанину грозит уголовная ответственность в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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