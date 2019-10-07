Тамбовчанин попался на выращивании конопли
Мужчина выращивал наркосодержащие растения на своём участке
Всего изъято 28 растений
Изменить размер текста:
Житель Первомайского района привлекается к уголовной ответственности за культивирование конопли. В июне сотрудники установили, что 45-летний тамбовчанин выращивает коноплю на своем приусадебном участке. Полицейские изъяли 28 наркосодержащих растений и уничтожили их, мужчину опросили.
В рамках расследования полицейские собрали показания свидетелей и улики, которые подтвердили противоправную деятельность тамбовчанина. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру для утверждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
- Окончательное решение о виновности мужчины вынесет суд. - сообщают в региональном УМВД. - Тамбовчанину грозит уголовная ответственность в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU