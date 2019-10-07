2019-10-07T10:29:05+03:00
Общество

Тамбовский предприниматель не хотел отдавать полумиллионный долг

Приставам пришлось запретить ему распоряжаться собственным магазином
Марина Поповцева
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Уваровский предприниматель задолжал по кредитам и налогам 500 тысяч рублей. Сам мужчина расплачиваться не собирался.

Исполнительное производство о взыскании этого долга находилось в отделе судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам УФССП России по Тамбовской области. Судебному приставу ничего не оставалось, как наложить запрет на регистрационные действия в отношении здания магазина, который принадлежал неплательщику.

Испугавшись того, что отныне он не сможет распоряжаться своим магазином, мужчина решил вернуть все, что должен.

- В результате применения мер принудительного исполнения, с мужчины взыскано в счет погашения долга 500 тысяч рублей, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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