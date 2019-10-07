На Тамбовщине под машину попали лошадь с наездником

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-07T10:09:22+03:00

Конь остался жив, а его владелец попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал 52-летний мужчина на лошади, произошла 5 октября в 19 часов на первом километре автодороги «Р22 Каспий-Турмасово», проходящей по территории Мичуринского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «СЕАЗ-11113-02» в темноте наехал на животное. В результате аварии пострадал владелец лошади, его доставили в Мичуринскую ЦРБ.

- По предварительным данным 52-летний мужчина в тёмное время суток двигался на лошади посередине проезжей части дороги, при этом находился в тёмной одежде без световозвращающих элементов, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель легкового автомобиля поздно заметил животное и человека на дороге и не смог предотвратить наезд.

В темноте водитель не заметил препятствиеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU