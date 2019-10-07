Тамбовчане выбирают народного участкового

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-07T09:36:32+03:00

Голосование продлится до 16 октября Фото: УМВД по Тамбовской области

Во второй региональный тур прошли 10 конкурсантов

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В региональном туре конкурса «Народный участковый» примут участие 10 лидеров первого этапа голосования.

Теперь жителям Тамбовской области предстоит выбрать участника, который будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса. Лучшего определят также посредством онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Тамбовской области. Голосование продлится до 16 октября.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в 10 лидеров вошли:

1. Геннадий Федосеев (Староюрьево),

2. Сергей Корякин Сергей (Тамбов),

3. Денис Иночкин (Моршанск),

4. Виктор Бровкин (Инжавинский район),

5. Кирилл Родюков (Мичуринск),

6. Михаил Минаев (Кирсанов),

7. Сергей Белоглазов (Моршанск),

8. Виталий Минайлюк (Тамбовский район),

9. Александр Шишкин (Рассказово),

10. Дмитрий Попов (Мучкап).

ИСТОЧНИК KP.RU