Тамбовский молодежный театр открыл юбилейный сезон

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-07T09:02:15+03:00

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Тамбовский молодежный театр открыл юбилейный десятый сезон спектаклем «104 страницы про любовь» по знаменитой пьесе Эдварда Радзинского. Постановка была признана лучшей в сезоне 2018-2019 среди спектаклей профессиональных театров Тамбовской области и отмечена специальным Дипломом дирекции Рыбаковского фестиваля.

Кроме того, зрители увидели «Бременских музыкантов», «Три карты», «Золотой цыплёнок», «Квадратура круга».

- 12-13 октября, в ТМТ состоится премьера спектакля «Лир. Предсказание». Это постановка в стиле карнавального представления, как описывают ее сами артисты. Режиссер и автор инсценировки - московский режиссер Театра Романа Виктюка Андрей Боровиков. Тамбовской публике он известен по постановкам «Человек с огромными крыльями» и «Три карты», - рассказали в администрации города Тамбова.

В ближайших планах театра открыть на севере Тамбова дополнительную сцену, так называемую «арт-резиденцию». В новом арт-пространстве можно будет проводить спектакли, концерты и выставки, заниматься вопросами культуры и творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU