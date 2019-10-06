2019-10-06T11:34:25+03:00
Общество

В Тамбовской области зеки сделали 150 мусорных контейнеров для регоператора по вывозу ТБО

Представители торгово-промышленной палаты остались довольны качеством
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Исправительная колония № 4, которая расположена в Сосновском районе, выиграла запрос котировок на производство мусорных контейнеров для единого регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов - АО «Тамбовская сетевая компания».

Осужденные уже сделали 150 изделий. Вскоре их установят в населенных пунктах Рассказовского района. Директор «Центра делового образования» торгово-промышленной палаты Тамбовской области Людмила Воронкова посетила ИК и убедилась в качестве контейнеров. Гостья отметила отметила высокое качество продукции колонии.

Тем временем, в Тамбове снова вынесли на обсуждение терсхему по обращению с отходами. Высказать свое мнение о новой редакции документа можно до 19 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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