Ремонт трех плотин на водоемах Тамбовской области закончат до конца года

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-06T11:12:17+03:00

Работы еще на двух объектах продолжат в 2020-м

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Работы на пяти плотинах Тамбовской области начались в этом году. Капитальный ремонт трех из них в Моршанском, Тамбовском и Бондарском районах планируют завершить в 2019-м. Ремонт еще двух ГТС в Сампурском и Мордовском районе продолжат в 2020 году. На всех объектах меняют колодцы, механизмы донных водовыпусков, укрепляют тела плотин.

Как сообщали в областной администрации, на водохозяйственные мероприятия в 2019 году планируют направить более 15 миллионов рублей средств федерального бюджета при софинансировании из бюджета области.

С 2005 года в регионе капитально отремонтировали более 76 гидротехнических сооружений на прудах, где опасность затопления населенных пунктов в период паводков была особенно велика.

ИСТОЧНИК KP.RU