В Тамбовской области снова вынесли на обсуждение терсхему по обращению с отходами

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-05T15:26:57+03:00

Высказать свое мнение о новой редакции документа можно до 19 октября

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В Тамбовской области в очередной раз вынесли на общественное обсуждение проект корректировки территориальной схемы по обращению с отходами. Напомним, к прежней редакции документа было много претензий у организаций и ведомств региона. Часть из них комиссия признала объективными, предложения пообещали учесть при корректировке документа. Сейчас обновленную версию терсхемы разместили на официальном сайте управления ТЭК и ЖКХ области, ознакомиться с ней могут все желающие. Общественное обсуждение документа продлится с 5 по 19 октября.

- Замечания и предложения принимаются управлением по адресу: ул. Советская, 119 каб. 320 или на электронную почту lea@gkh.tambov.gov.ru, - сообщается на сайте профильного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU