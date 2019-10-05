2019-10-05T14:22:07+03:00
Общество

В Тамбове не отапливаются 9% жилых домов

Ремонтные работы на сетях все еще не закончены
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре без тепла все еще остаются жители примерно десятой части многоэтажек. По данным мэрии, на сегодняшний день теплоноситель подан в 100 процентов детских садов, 98 процентов школ и медицинских учреждений. На 91 процент обеспечены теплом многоквартирные дома. К 10 октября этот показатель должен составлять 100 процентов. Руководители теплоснабжающих организаций областного центра обещают, что срывов этих сроков не будет.

- Сейчас завершаются ремонтные работы на улице Б.Васильева и во дворе на пересечении улиц Магистральная и Рылеева, - сообщили в администрации города Тамбова. - Теплоэнергетики обещают, что уже к вечеру 5 октября и в течение воскресенья 6 октября тепло и горячая вода потребителям поступят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области снова вынесли на обсуждение терсхему по обращению с отходами
Тамбовчанина задержали при попытке кражи 300 килограммов яблок
Стали известны подробности проведения Покровской ярмарки в Тамбове
Жительница Тамбовской области зарегистрировала у себя женщину-нелегала
В Тамбове удалось предотвратить теракт
На Тамбовщине сорвали сроки поставки медоборудования по нацпроекту
Тамбовских дошколят кормили фальсификатом
Тамбовчанин заплатил долг, чтобы не потерять свой магазин
В Тамбове собрали более 5 тысяч подписей против «наливаек»
В Никифоровском районе нашли нарушения в детсадах и школе
В Пушкинской библиотеке прошёл Краеведческий диктант
Воришка возместил ущерб пострадавшей от кражи
В Тамбовском районе в ДТП пострадали 6 человек
В Мичуринске пройдет капремонт двух многоэтажек
В Тамбове бомжи избили приятеля и бросили его у мусорки
Премию «Свет врачебного сердца» получат 5 тамбовских медиков
В Тамбове на перекрестке не смогли разъехаться две дамы
Сбербанк запустил в Воронеже новую услугу «СберЛогистика»
На Покровской ярмарке в Тамбове откроется «Пункт потребителя»
Дом-памятник в Тамбове на улице Базарной могли поджечь намеренно
29-летняя тамбовчанка попалась на распространении гашиша
В Пригородном лесу Тамбова в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок и беременная женщина
В Тамбове загорелся памятник культуры
В Тамбове до сих пор не отапливаются 380 домов