В Тамбове не отапливаются 9% жилых домов

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-05T14:22:07+03:00

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В областном центре без тепла все еще остаются жители примерно десятой части многоэтажек. По данным мэрии, на сегодняшний день теплоноситель подан в 100 процентов детских садов, 98 процентов школ и медицинских учреждений. На 91 процент обеспечены теплом многоквартирные дома. К 10 октября этот показатель должен составлять 100 процентов. Руководители теплоснабжающих организаций областного центра обещают, что срывов этих сроков не будет.

- Сейчас завершаются ремонтные работы на улице Б.Васильева и во дворе на пересечении улиц Магистральная и Рылеева, - сообщили в администрации города Тамбова. - Теплоэнергетики обещают, что уже к вечеру 5 октября и в течение воскресенья 6 октября тепло и горячая вода потребителям поступят.

ИСТОЧНИК KP.RU