В Тамбове не отапливаются 9% жилых домов
В областном центре без тепла все еще остаются жители примерно десятой части многоэтажек. По данным мэрии, на сегодняшний день теплоноситель подан в 100 процентов детских садов, 98 процентов школ и медицинских учреждений. На 91 процент обеспечены теплом многоквартирные дома. К 10 октября этот показатель должен составлять 100 процентов. Руководители теплоснабжающих организаций областного центра обещают, что срывов этих сроков не будет.
- Сейчас завершаются ремонтные работы на улице Б.Васильева и во дворе на пересечении улиц Магистральная и Рылеева, - сообщили в администрации города Тамбова. - Теплоэнергетики обещают, что уже к вечеру 5 октября и в течение воскресенья 6 октября тепло и горячая вода потребителям поступят.
ИСТОЧНИК KP.RU