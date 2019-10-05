Тамбовчанина задержали при попытке кражи 300 килограммов яблок
Полицейские Петровского района задержали 32-летнего мужчину, который пытался похитить фрукты из садоводческого хозяйства. 2 октября на личном автомобиле он заехал на территорию фруктового сада принадлежащего сельхозпредприятию и начал загружаться яблоками. За этим занятием его застали сотрудники полиции.
- Задержанным оказался работник этого же предприятии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудникам уголовного розыска, правонарушитель пояснил, что фрукты ему нужны были для продажи. Общий ущерб оценили более чем в 15 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU