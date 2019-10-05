Тамбовчанина задержали при попытке кражи 300 килограммов яблок

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-05T13:58:20+03:00

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Полицейские Петровского района задержали 32-летнего мужчину, который пытался похитить фрукты из садоводческого хозяйства. 2 октября на личном автомобиле он заехал на территорию фруктового сада принадлежащего сельхозпредприятию и начал загружаться яблоками. За этим занятием его застали сотрудники полиции.

- Задержанным оказался работник этого же предприятии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудникам уголовного розыска, правонарушитель пояснил, что фрукты ему нужны были для продажи. Общий ущерб оценили более чем в 15 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU