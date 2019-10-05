Стали известны подробности проведения Покровской ярмарки в Тамбове

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-05T13:08:36+03:00

В этом году на ярмарке ждут рекордное количество участников Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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Администрация Тамбова поделилась подробностями проведения девятой по счету Покровской ярмарки. По данным мэрии, традиционная деловая часть, с которой начнется IX Международная Покровская ярмарка, пройдет в «Геометрии бизнеса» 11 октября. В программе работы делового центра круглые столы и конференции с участием представителей малого бизнеса, биржи вакансий и международных контактов, а также проведение регионального этапа конкурса «Лучший молодой предприниматель России».

Непосредственно торговая и развлекательная часть ярмарки ждут тамбовчан и гостей города 12 и 13 октября. Их ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, разнообразие изделий, представленных мастерами и ремесленниками, изысканная кухня и веселая атмосфера русских народных гуляний. На участие в Покровской ярмарке подано 1527 заявок (в прошлом году - около 1100). Новшеством этого года станет организация работы Фермерского рынка. Он разместится на улице Максима Горького. Здесь 84 тамбовских фермера предложат покупателям натуральные мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, мед, саженцы и другую продукцию. А на площадке перед входом в здание бывшей гостиницы «Тамбов» разместится «Ярмарка ремесленных сыров». Сыровары из 11 регионов России представят для дегустации и продажи сыры собственного производства из коровьего, козьего и овечьего молока.

Еще одной важной особенностью Международной Покровской ярмарки станет приезд послов Франции, Люксембурга, Японии, делегации из Болгарии.

- «Покровская карусель: от древности до современности» - такова общая идея праздника в этом году, - рассказала консультант комитета культуры Лариса Литовкина.

В этом году впервые принято решение о разработке специальной программы для представителей маломобильных групп населения. С помощью специально обученных волонтеров люди с ограниченными возможностями смогут посетить ярмарочные мероприятия, побывать на концертных площадках, поучаствовать кулинарных мастер-классах. Для оказания скорой медицинской помощи будет организована работа 10 постов волонтёров-медиков.

Для обеспечения безопасности на ярмарке предусмотрена работа 16 контрольно-пропускных пунктов, из них 8 - с использованием стационарных металлодетекторных рамок. До начала проведения мероприятия запланировано обследование территории, проведен расчет необходимых сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, приведена в готовность группа антикризисной деятельности. На мероприятии задействуют службы Росгвардии, оперативный состав Управления МВД России по городу Тамбову, 150 членов народных дружин города Тамбова «Держава» и «Легион».

В воскресенье, 13 октября, во время проведения Гастрономического фестиваля «Тамбовская картошка» гостей ярмарки ждет традиционное угощение картошкой: 383 кг сварят и 180 кг пожарят на сковородке диаметром 2,6м. Также гости праздника смогут отведать бондарской окрошки, разносолов, блюда старинной и современной русской кухни, приготовленные муниципалитетами для конкурсной программы.

В рамках Покровской ярмарки будет проведён конкурс на звание «Лучший участник IX Международной Покровской ярмарки» среди городов, сельских территорий области, представителей регионов РФ, зарубежья, ремесленников, а также специальный он-лайн фотоконкурс для гостей и участников Ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU