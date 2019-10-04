2019-10-04T17:59:05+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области зарегистрировала у себя женщину-нелегала

Виновной грозит до 3 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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Полицейским поступила информация о факте фиктивной регистрации в Мичуринске гражданки из Ближнего зарубежья. Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с коллегами из областного УФСБ выявили, что 45-летняя безработная местная жительница зарегистрировала у себя иностранную гражданку. Нарушительница дала признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело. Виновной грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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