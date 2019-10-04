В Тамбове удалось предотвратить теракт

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-04T17:31:43+03:00

В Туле прошло совещание по вопросам национальной безопасности в ЦФО

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В Туле состоялось совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах ЦФО под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В частности, он отметил, что за первое полугодие 2019 года удалось предотвратить теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. В ЦФО задержаны 152 человека, причастных к терроризму, и выявлено почти 13 тысяч фактов «уязвимостей перед лицом террористической опасности».

В Тамбовской области объекты ТЭК и ЖКХ, спорта, здравоохранения, культуры, образовательных организаций, социальной сферы, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры оборудованы видеонаблюдением и системами контроля доступа.

- Отдельное внимание на совещании уделено мерам по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения, - рассказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU