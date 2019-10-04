2019-10-04T17:00:52+03:00
Общество

На Тамбовщине сорвали сроки поставки медоборудования по нацпроекту

Аппараты искусственной вентиляции легких оказались еще и нерабочими
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура города Моршанска обнаружила нарушения закона в деятельности поставщика при исполнении государственного контракта на поставку аппарата для искусственной вентиляции легких. Во время проверки выяснилось, что в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», Моршанская ЦРБ заключила государственный контракт с ООО «Флогистон-МЕД» на поставку двух аппаратов для искусственной вентиляции легких корейского производства стоимостью почти 2 миллиона рублей. Однако, в течение 90 дней, как было предусмотрено контрактом, это оборудование в больницу не поставили. В этом случае поставщик обязан уплатить заказчику неустойку, чего на момент проверки сделано не было.

Поставленное с нарушением сроков оборудование оказалось еще и нерабочим. В аппаратах отсутствовали увлажнители, что не позволяло использовать их по назначению.

- Продукция, не соответствующая обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым государственным контрактом, а также некомплектная продукция, считается не поставленной, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В представлении, внесенном в адрес генерального директора ООО «Флогистон-МЕД», прокуратура потребовала принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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