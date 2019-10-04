2019-10-04T16:30:16+03:00
Общество

Тамбовских дошколят кормили фальсификатом

Россельхознадзор обнаружил в сыре, поставлявшемся в детсады, растительные компоненты
Марина Поповцева
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило поставку некачественных молочных продуктов на кухни детских садов Тамбова.

Два тамбовских детсада обратились в Россельхознадзор с просьбой проверить качество сыра, который поставляла им «Тамбовская молочная компания». Пробы обнаружили вместо натурального сыра фальсификат, содержащий вещества растительного происхождения.

Оказалось, что на этикетках сыра обозначен не его реальный производитель, а декларации о соответствии, представленные «Тамбовской молочной компанией», поддельные.

- Также установлено, что расфасовку указанного сыра осуществляло ООО «Альбатрос», которое неоднократно привлекалось Управлением к административной ответственности за производство и оборот фальсифицированной молочной продукции, - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Поставщик был оштрафован на 100 тысяч рублей. Кстати, «Тамбовская молочная компания» уже трижды привлекалась к административной ответственности за реализацию фальсифицированного сливочного масла в детские сады и в дом-интернат для ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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