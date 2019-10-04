2019-10-04T15:30:46+03:00
Общество

В Тамбове собрали более 5 тысяч подписей против «наливаек»

«Черный список» заведений передадут в правоохранительные органы.
Марина Поповцева
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Многие тамбовчане категорически против рюмочных по-соседствуМногие тамбовчане категорически против рюмочных по-соседству
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В Тамбовской области стартовал сбор подписей в поддержку законопроекта о запрете «наливаек» в жилых домах. Работа ведется в городах и районах, ее планируется завершить за несколько дней. Причем только за один день удалось собрать более 5000 подписей.

- Большая масса опрошенных голосует против «наливаек». Некоторые объясняют эту позицию тем, что их беспокоит эта ситуация, так как питейное заведение находится рядом с их домом, а его посетители порой нарушают общественный порядок, - поясни в региональном отделении партии «Единая Россия».

Сборщики подписей выясняют мнение жителей области, а заодно узнают адреса заведений, которые нарушают общественный покой. Получившийся «черный список» готовится для передачи в правоохранительные органы.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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