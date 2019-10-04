Тамбовчанин заплатил долг, чтобы не потерять свой магазин

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-04T16:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уварово мужчина заплатил долг 500 тысяч рублей по налогам и кредиту на общую сумму, чтобы снять запрет на регистрацию со своего магазина. На исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с индивидуального предпринимателя. Тамбовчанин не принимал мер, чтобы исполнить требование суда, поэтому приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении магазина, который принадлежал неплательщику.

- После применения принудительных мер, с мужчины взыскали 500 тысяч рублей на погашение долгов. - сообщает региональное УФССП. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU