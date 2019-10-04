В Никифоровском районе нашли нарушения в детсадах и школе

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:00:34+03:00

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Прокуратура Никифоровского района совместно со специалистом Центра гигиены и эпидемиологии выявили нарушения в школе и детсадах.

В одном из детских садов стены, потолок в постирочной и гладильной плохо поддаются влажной обработке. В трех детсадах на игровых площадках не заменили песок и не исследовали содержимое песочниц на паразитов.

В Никифоровской школе № 2 спортивно-игровая площадка имеет неровности и выбоины. Беговые дорожки и спортивные площадки не снабжены дренажной системой. Территория школы огорожена не полностью.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления. Одновременно в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщают в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU