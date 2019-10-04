В Никифоровском районе нашли нарушения в детсадах и школе
Прокуратура Никифоровского района совместно со специалистом Центра гигиены и эпидемиологии выявили нарушения в школе и детсадах.
В одном из детских садов стены, потолок в постирочной и гладильной плохо поддаются влажной обработке. В трех детсадах на игровых площадках не заменили песок и не исследовали содержимое песочниц на паразитов.
В Никифоровской школе № 2 спортивно-игровая площадка имеет неровности и выбоины. Беговые дорожки и спортивные площадки не снабжены дренажной системой. Территория школы огорожена не полностью.
- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления. Одновременно в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщают в региональной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU