В Пушкинской библиотеке прошёл Краеведческий диктант

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-04T14:31:00+03:00

Диктант проходил как в печатном, так и в электронном виде

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28 сентября в тамбовской библиотеке имени А.С.Пушкина состоялся Второй Тамбовский краеведческий диктант. Его приурочили к 82-й годовщине образования Тамбовщины. Диктант проходит в печатном виде для жителей и гостей области, а также в электронном — для всех желающих.

В стенах Пушкинской собрались 145 знатоков и любителей истории родного края. Среди них — 19 иностранных студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р.Державина, которые отвечали на вопросы о Тамбове на английском, русском и французском языках. Большинство из них (15 человек) стали «отличниками»,набрав максимальное количество баллов.

Для тамбовчан подготовили двадцать вопросов. Половина, в честь Года театра в России, были посвящены истории и современности театров Тамбовщины. Остальные традиционно касались исторических событий, достопримечательностей области, выдающихся учёных-естествоиспытателей, и т. д. В среднем каждый из участников заполнял бланк 40 минут.

Максимальные 100 баллов никто не набрал. У победителя - 90. Четверо получили 85 баллов, трое - по 80 баллов. Все они могут считаться лучшими участниками Второго Тамбовского краеведческого диктанта. Большинство краелюбов «заработали» 65–40 баллов (75 человек). Минимальное количество баллов (25) получил всего один человек. Среди победителей − постоянные читатели библиотеки, которые готовились к этому событию несколько месяцев, активно изучая краеведческие книги, местные издания и интернет-ресурсы.

В онлайн версии диктанта приняли участие 657 человек из разных городов и районов Тамбовской области. Диктант поддержали наши земляки из Санкт-Петербурга. Электронная версия была более разнообразной, так как варианты выбирались из более чем ста различных вопросов в автоматическом произвольном порядке. Можно было пройти диктант несколько раз и все версии отличались друг от друга.

- Имена победителей и дата награждения вскоре опубликуют на сайте. - рассказали в библиотеле имени А.С. Пушкина. - За своими результатами и именными сертификатами участники могут обратиться в отдел краеведческой библиографии с 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU