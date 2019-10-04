Воришка возместил ущерб пострадавшей от кражи

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-04T16:10:46+03:00

Для этого он украл телефон у другого человека

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В Котовске суд вынес приговор 30-летнему жителю Тамбовского района. Мужчину обвиняют в краже.

Обвиняемый выпивал в компании знакомых. Одна из женщин заснула, оставив на столе сотовый. Мужчина воспользовался ситуацией и удалился, прихватив телефон. Позже он устыдился своего поступка и решил загладить свою вину перед потерпевшей. Для этого мужчина обманом выманил телефон у жителя Котовска.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Однако с учетом того, что мужчина позарился на чужое, уже находясь на условном сроке, его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU