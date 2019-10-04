В Мичуринске пройдет капремонт двух многоэтажек

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-04T13:01:48+03:00

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Тамбовщина отправила в Фонд ЖКХ заявку о предоставлении финансовой поддержки на проведение энергоэффективного капремонта многоэтажек. Речь идет о 2,34 миллиона рублей. Эти средства направят на возмещение части расходов, оплату услуг, работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Капремонт общего имущества пройдёт в домах 33а и 102а по Липецкому шоссе в Мичуринске.

В двух многоэтажках планируется установить автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием, провести ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения, а также теплоизоляции. Кроме того, предполагается заменить светильники с лампами накаливания на энергоэффективные осветительные приборы и установить системы автоматического контроля освещения в местах общего пользования. В доме 33а предусмотрено выполнить работы по герметизации межпанельных соединений фасада и повышению теплозащиты окон. В доме 102а – по повышению теплозащиты наружных стен.

Работы на объектах планируется завершить до 31 декабря 2019 года. Общая их стоимость составит 4,04 миллиона рублей. Из них 2,34 миллиона возместятся из федерального бюджета.

Реализация программы улучшит условия проживания и снизит расходы на оплату коммуналки для 144 человек. Общий размер годовой экономии составит 639,7 тысячи рублей, то есть 26,93 процента.

- В настоящее время общий лимит средств госкорпорации на проведение капитального ремонта многоэтажек страны составляет около 806,58 миллиона рублей. - рассказывают в Фонде содействия реформированию ЖКХ. - Эти средства могут быть направлены на проведение энергоэффективного капремонта многоквартирных домов и капремонта, предусматривающего привлечение собственниками помещений кредитов на его выполнение.

В этом году новый облик обретут 272 многоэтажки в 37 муниципалитетах Тамбовщины. В целом на проведение капремонта потратятся 677 миллионов рублей.

- Региональные власти держат на постоянном контроле весь процесс проведения капремонта. - сообщает пресс-служба городской администрации. - Перед ответственными за реализацию программы капремонта стоят задачи не сбавлять темпы, поднять качество работ и начать использовать энергоэффективные технологии ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU