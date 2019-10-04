В Тамбовском районе в ДТП пострадали 6 человек
Все пострадавшие – жители Волгоградской области
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В Тамбовском районе на 440-м километре автодороги Р-22 «Каспий» микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Минивэн «Фольксваген Транспортер» поворачивал на станцию «Селезни», в салоне находилось 6 человек.
- Трое пострадавших из минивэна были направлены в больницу города Тамбова для оказания необходимой медицинской помощи, троим пассажирам медицинскую помощь оказали на месте. Все пострадавшие – жители Волгоградской области, - сообщили в региональной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU