В Тамбовском районе в ДТП пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-04T13:34:34+03:00

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В Тамбовском районе на 440-м километре автодороги Р-22 «Каспий» микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Минивэн «Фольксваген Транспортер» поворачивал на станцию «Селезни», в салоне находилось 6 человек.

- Трое пострадавших из минивэна были направлены в больницу города Тамбова для оказания необходимой медицинской помощи, троим пассажирам медицинскую помощь оказали на месте. Все пострадавшие – жители Волгоградской области, - сообщили в региональной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU