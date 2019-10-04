В Тамбове бомжи избили приятеля и бросили его у мусорки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-04T12:44:55+03:00

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В Тамбове за гибель 57-летнего мужчины будут судить бомжа. Избитого человека медики скорой обнаружили ночью 21 июля возле мусорных баков в центре Тамбова. Как выяснили следователи регионального СКР перед этим у пострадавшего возник конфликт с приятелями – лицами без определенного места жительства, вместе с которыми он ютился в заброшенном доме по Интернациональному проезду. Один из бомжей начал упрекать старшего товарища, что тот «не приносит в дом еду и сигареты», после чего между ними возник конфликт. В результате 47-летний мужчина сильно избил противника, тот даже потерял сознание. Попытки привести его в чувство оказались безуспешными. Тогда приятели вытащили его из заброшенного дом аи отнесли к ближайшим мусорным бакам. Там они остановили случайного прохожего и попросили у него телефон. С мобильника мужчины вызвали скорую и убежали. Приехавшие на вызов медицинские работники госпитализировали 57-летнего мужчину в больницу, где он спустя месяц, так и не придя в сознание, скончался от полученной в результате побоев тяжелой травмы головы.

Мужчину, который нанес эти травмы нашли. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU