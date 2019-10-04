2019-10-04T12:00:51+03:00
Общество

Премию «Свет врачебного сердца» получат 5 тамбовских медиков

Церемония награждения пройдет 7 октября
Марина Поповцева
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Премия вручается практикующим врачам регионаПремия вручается практикующим врачам регионаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году премии «Свет врачебного сердца» удостоились пять врачей Тамбовской области.

Это заведующая отделением функциональной диагностики больницы имени Архиепископа Луки Светлана Денисова, заведующий хирургическим отделением № 2 городской больницы Мичуринска имени Брюхоненко Игорь Портнов, заведующий реабилитационным наркологическим центром Тамбовской психиатрической больницы Сергей Марков.

Кроме того, премию получат заведующий отделением анестезиологии-реанимации тамбовского областного онкологического диспансера Владимир Матросов и врач скорой медицинской помощи Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Сергей Сластен.

Премия, учрежденная Общественной палатой Тамбовской области, вручается с 2017 года. Ее получают практикующие врачи, чьи особые заслуги получили признание. Победителей определяет специальная комиссия.

Торжественная церемония награждения состоится 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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