В Тамбове на перекрестке не смогли разъехаться две дамы
Одну из женщин пришлось госпитализировать
Автоледи на "Калине" получила травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на улице Олега Кошевого 42-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» на перекрестке столкнулась с автомобилем «Lada Kalina», которым также управляла дама.
-В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Kalina» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU