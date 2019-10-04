2019-10-04T11:32:44+03:00
Происшествия

В Тамбове на перекрестке не смогли разъехаться две дамы

Одну из женщин пришлось госпитализировать
Марина Поповцева
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Автоледи на "Калине" получила травмыАвтоледи на "Калине" получила травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на улице Олега Кошевого 42-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» на перекрестке столкнулась с автомобилем «Lada Kalina», которым также управляла дама.

-В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Kalina» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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