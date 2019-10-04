2019-10-04T11:00:41+03:00
Общество

На Покровской ярмарке в Тамбове откроется «Пункт потребителя»

Покупатели могут пожаловаться экспертам на качество продукции
Марина Поповцева
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Пока на качество продукции нее жаловался никтоПока на качество продукции нее жаловался никтоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Через неделю в Тамбове откроется Покровская ярмарка. Чтобы покупателям было удобнее, на ней будет работать «Пункт потребителя».

Сюда покупатели смогут обратиться с вопросами, заявлениями, претензиями, если приобретенный товар по какой-то причине их не устроит. Прием будут вести специалисты контрольного комитета администрации города Тамбова.

- Пункт будет работать с 9.00 до 18.00 по адресу: город Тамбов, улица Ленинградская, д. 1 (здание Тамбовского государственного технического университета, 1 этаж), - рассказали в администрации Тамбовской области.

Такой пункт работает на ярмарке уже третий год. Обычно обращений поступает очень мало и они носят консультационный характер. На качество продукции пока ничто не жаловался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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