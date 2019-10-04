29-летняя тамбовчанка попалась на распространении гашиша

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-04T10:01:17+03:00

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Вечером 2 октября в северной части города Тамбова сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 29-летнюю жительницу областного центра. Во время осмотра полицейские нашли у нее несколько свертков с наркотическим веществом, которое изъяли и направили на экспертизу. Это оказался гашиш общим весом 96 граммов и 0,4 грамма амфетамина. Для дальнейшего разбирательства тамбовчанку доставили в полицию, где она призналась в попытке распространения наркотиков. Запрещенные вещества женщина приобрела бесконтактным способом через тайник.

- После проведения проверки в отношении подозреваемой в распространении наркотиков женщины может быть возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские устанавливают других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU