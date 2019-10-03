В Тамбове до сих пор не отапливаются 380 домов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-03T18:00:40+03:00

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Еще не все жители областного центра получили тепло. По данным Единой городской центральной диспетчерской службы, подача теплоносителя к 3 октября осуществлена на 1259 многоквартирных домов, 380 МКД находятся в работе, из них 85 домов не подключены к теплоснабжению в связи с ремонтными работами на квартальных сетях, которые ведет ПАО «Квадра» - Тамбовская генерация». Среди них 26 домов, где завершается капитальный ремонт. Как заверили представители ресурсоснабжающей организации, 5 октября все проблемные дома тепло получат.

- В зоне ответственности муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» находятся 53 дома на улицах Киквидзе, Т.Дерунец, Весенняя, Елецкая, в которые также теплоноситель пока не подан, - сообщают в мэрии Тамбова. - В выходные все работы на квартальных сетях будут окончательно завершены, и тепло к потребителям поступит. В многоквартирных домах на улицах Киквидзе и Елецкая также будет осуществлена подача горячего водоснабжения.

Напомним, в областном центре работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. Звонки принимают по номеру 72-61-09 с 8.30 до 22.00 одновременно несколько специалистов Единой городской центральной диспетчерской службы. Начиная с 30 сентября, на «горячую линию» поступило более 500 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU