Фестиваль «Тамбовская картошка» опередил «Молодое вино» по популярности

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-03T17:29:56+03:00

Какая же Покровская ярмарка без праздника картошки? Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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По данным аналитического агентства ТурСтат фестиваль «Тамбовская картошка» вошел в тройку лидеров лучших гастрономических событий. Его опередил только московский фестиваль «Золотая осень», на третьем месте - форум «Молодое вино» в Кисловодске.

Гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка» пройдет 12 и 13 октября в рамках IX Международной Покровской ярмарки в Тамбове.

- По традиции на празднике приготовят сотни килограммов варёного картофеля и пожарят еще несколько десятков килограммов. Фестиваль включает в себя развлекательную и конкурсную составляющую. Его участники - представители всех муниципальных образований области приготовят разные блюда из картофеля, а также проведут мастер-классы по его приготовлению, - рассказали в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU