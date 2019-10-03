2019-10-03T17:29:56+03:00
Общество

Фестиваль «Тамбовская картошка» опередил «Молодое вино» по популярности

В Тамбове вновь приготовят сотни килограммов картофеля
Марина Поповцева
Поделиться:
Какая же Покровская ярмарка без праздника картошки?Какая же Покровская ярмарка без праздника картошки?Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

По данным аналитического агентства ТурСтат фестиваль «Тамбовская картошка» вошел в тройку лидеров лучших гастрономических событий. Его опередил только московский фестиваль «Золотая осень», на третьем месте - форум «Молодое вино» в Кисловодске.

Гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка» пройдет 12 и 13 октября в рамках IX Международной Покровской ярмарки в Тамбове.

- По традиции на празднике приготовят сотни килограммов варёного картофеля и пожарят еще несколько десятков килограммов. Фестиваль включает в себя развлекательную и конкурсную составляющую. Его участники - представители всех муниципальных образований области приготовят разные блюда из картофеля, а также проведут мастер-классы по его приготовлению, - рассказали в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове загорелся памятник культуры
В Тамбове до сих пор не отапливаются 380 домов
В Тамбове пройдёт турнир среди дворовых футбольных команд
В Тамбовскую областную больницу завезли новое оборудование
В Тамбове рядом с «Пигментом» загорелся продуктовый ангар
Вопросы о подаче тепла задали 500 тамбовчан
В Тамбове гаражи мешают ремонту труб
В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения
В Мичуринской ЦРБ на скорой не хватает медиков
Тамбовская область принимает Мемориал Артюхиных по греко-римской борьбе
Тамбовчанка не выплачивала алименты на своих 4 детей
Тамбовчанам предлагали незаконный автозайм
У тамбовчанки выманили более 30 тысяч рублей
В 2019 году в Тамбовской области построят более 930 тысяч кв. м жилья
Тамбовчанин без прав прокатился на чужом авто
В Тамбовской области под колеса авто попали женщина и подросток
Покровская ярмарка в Тамбове бьет рекорды
Тамбовчанин угрожал бывшей жене ножом и поджег ее дом
Тамбов встал в пробках из-за подозрительной коробки, найденной в подземном переходе
Тамбовская область готовится к переписи населения
Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года