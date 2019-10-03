Фестиваль «Тамбовская картошка» опередил «Молодое вино» по популярности
По данным аналитического агентства ТурСтат фестиваль «Тамбовская картошка» вошел в тройку лидеров лучших гастрономических событий. Его опередил только московский фестиваль «Золотая осень», на третьем месте - форум «Молодое вино» в Кисловодске.
Гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка» пройдет 12 и 13 октября в рамках IX Международной Покровской ярмарки в Тамбове.
- По традиции на празднике приготовят сотни килограммов варёного картофеля и пожарят еще несколько десятков килограммов. Фестиваль включает в себя развлекательную и конкурсную составляющую. Его участники - представители всех муниципальных образований области приготовят разные блюда из картофеля, а также проведут мастер-классы по его приготовлению, - рассказали в региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU