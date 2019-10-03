В Тамбове пройдёт турнир среди дворовых футбольных команд

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-03T17:01:22+03:00

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В эту субботу, 5 октября, в 10 часов в манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов» стартует региональный этап футбольного турнира среди дворовых команд "Уличный красава». Вход для всех желающих свободный.

В турнире примет участие 51 команда из 24 районов и городов Тамбовской области. Команды состоят из семи игроков – пяти основных и двух запасных, это юноши от 14 до 17 лет. Те, кто дойдут до финала – поборются за звание сильнейшей команды страны.

Впервые акцию «Уличный красава» была проведена в прошлом году, но тогда были задействованы ребята только из четырёх муниципалитетов.

- Всероссийский этап объединил около 35 тысяч участников из всех регионов страны. За титул чемпионов боролись 3420 дворовых команд. - рассказали в пресс-службе администрации города. - В финале мероприятия участвовали 168 футболистов из 17 российских субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU