В Тамбовскую областную больницу завезли новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-03T16:31:43+03:00

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Тамбовская областная больница получила восемь новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса, а также портативные ультразвуковые аппараты. Новое оборудование позволит проводить более качественную диагностику и лечение больных после перенесенных сосудистых заболеваний.

Оборудование оснащено сенсорными дисплеями, «интеллектуальными» расчетами, а также имеет пять параметров графического мониторинга, контролирующих дыхание. Одна из важных технических особенностей нового оборудования – возможность в случае экстренной ситуации расширить параметры функциональной работы. Использование современных аппаратов ИВЛ позволит сократить сроки пребывания пациентов в отделении, снизит вероятность возникновения осложнений и общую летальность при патологиях, которые осложняются острой дыхательной недостаточностью. В учреждение также поставлены портативные ультразвуковые аппараты. Они позволят проводить исследования непосредственно у постели больного, что обеспечивт своевременное и качественное обследование пациентов с тяжелыми и экстренными патологиями. - В 2019 году на переоснащение регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений выделено более 101 миллиона рублей на приобретение 75 единиц диагностического и реабилитационного оборудования. - рассказали в пресс-службе городской администрации. - В настоящее время все контракты заключены. Большая часть оборудования уже поставлена в лечебные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU