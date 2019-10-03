В Тамбове рядом с «Пигментом» загорелся продуктовый ангар
В Тамбове горит здание ангара готовой продукции, принадлежащего столовой, расположенной рядом с заводом «Пигмент» на ул. Монтажников, 1. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, пламя охватила порядка 200 метров подсобного помещения. Известно, что в огне пострадали три человека, один из которых получил ожоги кистей рук, еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации городской больницы им. Архиепископа Луки. Сейчас ведется ликвидация пожара.
- На месте работают 4 отделения пожарных частей города Тамбова и автолестница, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU