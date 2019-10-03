2019-10-03T15:19:49+03:00
Происшествия

В Тамбове рядом с «Пигментом» загорелся продуктовый ангар

В пожаре пострадали три человека: один из них в реанимации в тяжелом состоянии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове горит здание ангара готовой продукции, принадлежащего столовой, расположенной рядом с заводом «Пигмент» на ул. Монтажников, 1. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, пламя охватила порядка 200 метров подсобного помещения. Известно, что в огне пострадали три человека, один из которых получил ожоги кистей рук, еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации городской больницы им. Архиепископа Луки. Сейчас ведется ликвидация пожара.

- На месте работают 4 отделения пожарных частей города Тамбова и автолестница, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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