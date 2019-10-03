В Тамбове гаражи мешают ремонту труб

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-03T14:30:48+03:00

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В Тамбове на ул. Тулиновской произошёл порыв теплосетей. Авария случилась во время пуска тепла на коммуникациях, расположенных прямо под гаражами, стоящими между домами №20 и 22. Сейчас городская администрация ищет владельцев построек, мешающих проведению аварийно–восстановительных работ в квартальных сетях ЦТП-89.

По словам коммунальщиков, возникшую проблему необходимо решить до 10 октября, с этого момента все жители областного центра должны иметь горячие батареи в домах. Если поломку не устранят, жильцы верхних этажей в близлежащих многоэтажках останутся без отопления.

Собственников металлических гаражей просят обратиться в комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова по телефону 71-25-53 или по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 146/11, кабинет № 22 (2-й этаж) – для рассмотрения вопроса о законности их размещения.

- При не обращении собственников будет проводиться работа по признанию данных металлических гаражей бесхозяйными и признанию на них права собственности города Тамбова с целью дальнейшего их демонтажа. - сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU