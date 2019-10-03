Вопросы о подаче тепла задали 500 тамбовчан

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-03T14:58:54+03:00

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В Тамбове продолжаются пусконаладочные работе, связанные с подачей тепла в жилые дома. Параллельно продолжает функционировать «горячая линия» по телефону 72-61-09.

Звонки принимаются с 8.30 до 22.00 несколькими специалистами Единой городской центральной диспетчерской службы. С 30 сентября на «горячую линию» поступило около 500 обращений. Утром 3 октября операторы приняли около 30 звонков.

- Также для получения информации горожане могут обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний, телефонные номера которых обычно указываются на платежных документах. Кроме того, данные о проводимых работах предоставляют ресурсоснабжающие организации: муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» (53-04-10 или 89029362807) и публичное акционерное общество «Квадра» - «Тамбовская генерация» (53-38-57), - пояснили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU