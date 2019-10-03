В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения
Волонтеры уберут 150 заброшенных могил на Воздвиженском кладбище
На уборку выдвинулись 200 человекФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на Воздвиженском кладбище стартовала акция «Память Победы». Она объединила тамбовскую молодежь – студентов вузов и колледжей, юнармейцев, собравшихся, чтобы провести перед наступлением холодов уборку воинских захоронений.
- 200 волонтеров приведут в порядок 150 заброшенных и безымянных могил, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU