2019-10-03T14:00:17+03:00
Общество

В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения

Волонтеры уберут 150 заброшенных могил на Воздвиженском кладбище
Марина Поповцева
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На уборку выдвинулись 200 человекНа уборку выдвинулись 200 человекФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на Воздвиженском кладбище стартовала акция «Память Победы». Она объединила тамбовскую молодежь – студентов вузов и колледжей, юнармейцев, собравшихся, чтобы провести перед наступлением холодов уборку воинских захоронений.

- 200 волонтеров приведут в порядок 150 заброшенных и безымянных могил, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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