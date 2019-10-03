В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-03T14:00:17+03:00

На уборку выдвинулись 200 человек Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове на Воздвиженском кладбище стартовала акция «Память Победы». Она объединила тамбовскую молодежь – студентов вузов и колледжей, юнармейцев, собравшихся, чтобы провести перед наступлением холодов уборку воинских захоронений.

- 200 волонтеров приведут в порядок 150 заброшенных и безымянных могил, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU