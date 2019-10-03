2019-10-03T13:34:03+03:00
Общество

В Мичуринской ЦРБ на скорой не хватает медиков

Жители не могут своевременно получить помощь врачей
Магдалина Кочнева
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В прокуратуре Мичуринского района проверили местное лечебное учреждение и выявили ряд нарушений. Выяснилось, что в больнице не соблюдают сроки по обеспечению доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп, в связи с отсутствием финансирования программы.

План проведения профилактических осмотров за 8 месяцев не выполнен: от запланированных 6912 человек осмотрено лишь 58,5%. Укомплектованность фельдшерами скорой помощи составляет 66%. Кабинет паллиативной медпомощи в поликлинике не выделен и обязанности врача по ней возложены на участковых терапевтов. Время ожидания машины скорой помощи населенных пунктов района более 20 минут. Проведения медосмотров и их результаты не вносились в соответствующий журнал, который вообще не ведётся.

- Для устранения этих и других выявленных нарушений законодательства в адрес главного врача больницы внесено представление. - сообщает прокуратура Мичуринского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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